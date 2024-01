Lulista e bolsonaristas trocam acusações após delação de Ronnie Lessa

De um lado, parlamentares alegam relação de Brazão com PT. Do outro, apontam proximidade entre família de Bolsonaro e do ex-deputado estadual

Parlamentares que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) travam embates nas redes sociais a relação de Domingos Brazão com seus respectivos adversários. A movimentação acontece após delação premiada apontar o ex-deputado do Rio de Janeiro como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes.

O nome de Brazão retornou ao caso após colaboração de Ronnie Lessa, atirador do crime. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 23, pelo Intercept Brasil. A delação, no entanto, precisa ser protocolada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).