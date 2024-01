Bolsonaro reage à delação de Lessa no caso Marielle: "Cessa narrativa descomunal"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "o caso Marielle se aproxima do final com a deleção de [Ronnie] Lessa", atirador confesso do crime que vitimou a vereadora do Rio de Janeiro e seu motorista Anderson Gomes.

A declaração foi dada nesta terça-feira, 23, em publicação na plataforma X, antigo Twitter. Na oportunidade, Bolsonaro também disse que "cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância da esquerda".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações ao vivo:

"Quando a TV Globo denunciou o caso, em 30/out/2019, Bolsonaro estava [na] Arábia Saudita e fez uma live imediatamente após o término do Jornal Nacional. No próximo domingo às 19h voltaremos a esse assunto por ocasião de nossa live [sic]", informou o ex-chefe do Executivo brasileiro.