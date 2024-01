Vice-presidente do PT defende Brazão, citado como mandante do assassinato de Marielle

"Espero que as acusações que estão lhe fazendo não sejam validadas com base apenas na delação de um assassino ligado ao bolsonarismo", escreveu Quaquá

Vice-presidente nacional do PT, o deputado federal Washington Quaquá defendeu Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) citado por Ronnie Lessa como mandante do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Preso desde 2019, Lessa, executor do crime contra a vereadora e o motorista, prestou delação premiada à Polícia Federal.

“Conheço o Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais onde ele esteve do nosso lado. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade", escreve Quaquá em artigo.