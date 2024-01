Lula fala em "dívida de gratidão ao Ceará" com vinda do ITA para o Estado

No evento, o presidente ressaltou os avanços na educação do Ceará e os bons resultados no setor

Em evento em Fortaleza nesta sexta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou que a instalação de um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará é uma "dívida de gratidão" com o Estado. O chefe do Executivo ressaltou os bons resultados na educação obtidos por estudantes do Ceará e a implementação de políticas públicas no setor.

"Nós trouxemos o ITA para cá em gratidão ao Ceará, a decisão de trazer para cá é uma dívida de gratidão do que vocês fizeram e o que vocês dizem a nós brasileiros, o que pode ser feito na educação desse país mesmo sendo um estado não muito rico", ressaltou o presidente em discurso na Base Aérea, que será revitalizada para receber os alunos a partir de 2027.

Na fala, Lula fez acenos ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que foi até 2022 governador do Ceará. "Por isso, parabéns, companheiro Camilo, eu acertei quando convidei você para ir ser ministro da educação, parabéns, José Múcio (ministro da Defesa), parabéns Elmano (governador do Ceará)", afirmou ainda Lula. O presidente ressaltou ainda que Elmano tem o "desafio" de superar a gestão de Camilo e do hoje senador Cid Gomes (PDT).