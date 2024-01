Sarto diz que parceria entre Prefeitura e governo "não evoluiu" desde a reunião com Elmano

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) afirmou que o relacionamento com o Governo do Ceará na agenda administrativa não teve avanços após o encontro entre ele e o governador Elmano de Freitas (PT).

Sarto tinha reivindicado desde janeiro uma reunião com o governador Elmano de Freitas e passou a fazer cobranças públicas desde abril. O encontro ocorreu em agosto deste ano. "Mais do que abertas, ele escancarou as portas", comemorou o prefeito em entrevista coletiva ao final do encontro, no Palácio da Abolição.

Grupo de trabalho, então, foi formado pela Casa Civil do Estado e a Secretaria de Governo (Segov) da Prefeitura havia sido criado para tratar de parcerias sobretudo nos campos da segurança e saúde públicas.



A relação entre Prefeitura e Estado tem sido acidentada, como consequência do rompimento entre PT e PDT no Ceará, desde o 2022 eleitoral. Sarto ironizou o passe-livre interestadual do governo Elmano. "O VaiVem nem vai, nem vem", afirmou o prefeito, repetindo o que disserra um apoiador à ocasião, na assinatura de ordem de serviço para obras de drenagem na avenida Heráclito Graça, que devem bloquear o trânsito por 10 meses.

Com informações de Vítor Magalhães