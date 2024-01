Élcio diz que criticas sobre incêndio no Cocó foram para Elmano e não para os bombeiros

Vice Prefeito de Fortaleza Élcio Batista fez críticas ao governo do Estado por conta da resposta ao incêndio que atingiu o Parque do Cocó na semana passada Crédito: Samuel Setubal

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), foi às redes sociais neste fim de semana para dar explicações sobre uma crítica que havia feito ao governo do Estado, na esteira do incêndio que atingiu o parque do Cocó, na Capital, e que gerou um mal-estar com o Corpo de Bombeiros do Ceará, que lançou nota repudiando o comentário do gestor tucano. “Meu posicionamento de forma nenhuma foi direcionado ao time de servidores que estão lá dia e noite em busca da solução do incêndio. A minha fala foi direcionada à liderança do governador, que deveria tomar as providências para sanar esse problema que tem dimensões ambientais e sociais extremas”, justificou o vice-prefeito em post no Instagram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E seguiu: “Jamais iria me direcionar aos bombeiros que estão lutando para sanar o problema. Falo sobre um plano estratégico para enfrentar o problema, suporte aéreo, e tomadas de decisões acertadas, inclusive pela vida desses profissionais. Reforço aqui aos profissionais, homens e mulheres, que estão trabalhando, meu respeito máximo e admiração, sei que arriscam suas próprias vidas pelo bem-estar coletivo”, pontuou.

Play