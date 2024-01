Vice-prefeito, Élcio diz que 2024 "será o melhor ano" da gestão Sarto

O tucano descartou que a chegada de um novo ano significará uma aproximação com o Governo do Ceará, após um ano conturbado politicamente

Élcio ressaltou também que a área da habitação e ambiental devem ser “prioridade”. “2024 é um desafiador do ponto de vista político, mas do ponto de vista administrativo vai ser o melhor ano da gestão do Sarto. Vai ser o ano que a gente mais vai investir”, afirmou.

Desde o segundo semestre do ano passado, Sarto tem seguido uma rotina de eventos de inauguração de postos de saúde ou de centros de educação. As entregas também aumentaram a presença do prefeito junto à população .

E seguiu:” Será um ano que a gente vai mais entregar na área de saúde e de educação. Vai ser um ano que a área de habitação será uma prioridade assim com uma área ambiental. Acho que o próximo ano vai ser de muita entrega ”.

A fala do tucano foi na virada do domingo, 31, para a segunda-feira, 1º, quando o vice-prefeito acompanhou os shows de Réveillon na Praia de Iracema, enquanto Sarto não compareceu ao evento e preferiu passar com a família de forma mais reservada.

A “melhora” na gestão deve acontecer, segundo o tucano, sem muito apoio do Governo do Ceará. Após um ano de controvérsias e troca de farpas entre o Paço Municipal e o Palácio da Abolição, 2024 não deve ser de reconciliação e uma aproximação não aparece no horizonte da gestão municipal. O bloco governista do Governo do Ceará, inclusive, deve ser um dos adversários do PDT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza.

“Politicamente essa relação com o Governo do Estado, ela não vai se aproximar no próximo ano. Nós vamos ter exposições diferentes, temos programas diferentes. Nós temos um projeto. O Governo do Estado não tem um projeto, ele têm projeto de hegemonia, não tem uma ideia para a cidade de Fortaleza, não tem um projeto para ser executado na cidade”, disse.

Elcio, que nos últimos dias tem subido o tom até com ex-aliados como o ministro Camilo Santana (PT), alfinetou ainda a movimentação do grupo da Abolição. “Eles querem é o poder pelo poder e a gente não tá na política para isso”, afirmou.

Com informações da repórter Thays Maria Salles