Incêndio no Cocó: bombeiros trabalham há 60 horas ininterruptas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) continua atuando no combate ao incêndio no Parque do Cocó. Assim, já são 60 horas de trabalho ininterrupto desde as 8 horas da última quinta-feira, 18.

No momento, das quatro áreas de trabalhos definidas, três tiveram seus focos de incêndio totalmente apagados. O quarto foco permanece ativo, em pontos isolados, como em alguns troncos de árvores e raízes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante os trabalhos realizados neste sábado, 20, os bombeiros recorreram ao líquido gerador de espuma (LGE), que atua por meio de dois fatores: resfriamento e abafamento, evitando a reignição das áreas queimadas que ficam aquecidas. Além do LGE, as equipes seguem utilizando bombas de água e um drone com câmera térmica.