Homem é flagrado ateando fogo em vegetação perto de incêndio no Cocó

Não há indícios de ligação do homem com as chamas iniciadas na última quarta-feira; material estava sendo queimado em propriedade privada

Agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) conduziram o responsável pelas chamas até o 2° Distrito Policial (DP), onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental foi instaurado.

Um homem de 44 anos, que não teve a identidade revelada, foi flagrado ateando fogo na vegetação de uma propriedade privada, próxima ao Parque do Cocó, em Fortaleza , nesse sábado, 20. O Parque é atingido por um incêndio de grandes proporções desde a última quarta-feira, 17. Bombeiros ainda trabalham para controlar últimos focos na vegetação do Cocó na manhã deste domingo, 21.

Não há indícios de que o homem tenha alguma relação com as chamas que, por estimativa, podem ter atingido cerca de dez hectares de terra do Parque. O caso continuará sendo investigado.

Bombeiros buscam debelar pequenos focos do incêndio

Após mais de 72 horas de combate ao incêndio no Parque do Cocó, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) trabalha para apagar pequenos focos isolados em troncos e raízes de árvores. A última de quatro áreas de trabalho estabelecidas no local foi debelada durante a madrugada.

Para o trabalho, estão sendo utilizados um drone com câmera térmica, bombas d’água, bombas costais e equipamento proporcionador de espuma, para evitar novos possíveis pontos de ignição do fogo.

Ainda na tarde desse sábado, 20, um hidrante foi instalado na avenida Sebastião de Abreu a fim de facilitar a captação de água para as viaturas que participam do combate às chamas.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, general Cláudio Barreto, as imagens de drone indicam que alguns troncos emitem apenas fumaça.