Incêndio no Cocó: no 4° dia de operações, bombeiros controlam pequenos focos

Para o trabalho, estão sendo utilizados um drone com câmera térmica, bombas d’água, bombas costais e equipamento proporcionador de espuma, para evitar novos possíveis pontos de ignição do fogo.

No quarto dia de combate ao incêndio no parque do Cocó , que ocorre de forma contínua desde a última quinta-feira, 18 , todas as áreas de trabalho definidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) tiveram os focos de fogo debelados. Na manhã deste domingo, 21, os agentes se concentram no enfrentamento a pequenos focos isolados, que permanecem acesos em troncos e raízes de árvores.

Na tarde desse sábado, 20, um hidrante foi instalado na avenida Sebastião de Abreu, a fim de facilitar a captação de água para as viaturas que participam do combate às chamas. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto, as imagens de drone indicam que alguns troncos ainda emitem apenas fumaça.

"Nossas viaturas de combate a incêndio continuam atuando juntamente com as equipes. O serviço braçal dos bombeiros continuam com as bombas costais e material de sapa", disse o general.

Espuma é utilizada para debelar as chamas

Além das viaturas e bombas de água, os agentes do CBMCE também têm utilizado um Líquido Gerador de Espuma (LGE) para abafar e resfriar as áreas que mais emanam calor, evitando a reignição das áreas aquecidas.

A ação com a espuma tem o objetivo de manter as áreas já debeladas sob controle, atenuando a ação de fatores como o vento, que podem reativar a queimada em alguns locais.