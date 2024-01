Gatinha filhote é resgatada em meio a combate ao incêndio no Cocó

A felina foi batizada de Cocó. O resgate foi momento de alegria na tensa rotina da equipe que tenta salvar principalmente animais rastejantes, como cobras e roedores, maiores vítimas do fogo no parque

Uma gata filhote foi resgatada durante o trabalho de combate aos focos remanscentes do incêndio no Parque do Cocó, em Fortaleza. Representantes da Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa) atuam no local em busca de salvar animais em risco e feridos. Ainda não há informação sobre quantos animais morreram em decorrência do incêndio.

Erich Douglas, secretário executivo da Sepa, explica que animais rastejantes, como cobras, tartarugas e roedores, são as principais vítimas do fogo. Resgatar uma filhote felina foi uma felicidade para a equipe.



No início das atividades de sexta, 19, os profissionais encontraram a gatinha escondida na parte inferior de uma das viaturas. Quando tentaram resgatá-la, a gata fugiu e adentrou o parque. Ao longo do dia, conta Erich, tentaram alimentar a pequena felina e atraí-la de volta para a rua, sem sucesso.