Luizianne não foi a ato de Lula por ter sido proibida de subir ao palco da vez anterior, diz assessoria

A deputada federal Luizianne Lins (PT) não compareceu ao evento com o presidente Lula nesta sexta-feira. Segundo assessoria da parlamentar, o motivo foi o tratamento recebido em evento anterior com o presidente, coordenado pelo Ministério da Educação.

Leia a nota:

A assessoria da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins informa que a ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente. A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba.