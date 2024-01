Luizianne sobre relação política com Camilo: "Nunca me ajudou em nada"

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) afirmou com exclusividade ao O POVO que a relação com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), beira a inexistência. Ela ainda iria adiante sobre a convivência com o ex-governador do Ceará: "Nunca me ajudou em nada do ponto de vista político, assim, efetivamente."

Leia mais Luizianne diz que Sarto recebeu prefeitura quebrada e não estava preparado para governar

Sobre o assunto Luizianne diz que Sarto recebeu prefeitura quebrada e não estava preparado para governar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma relação a ser construída, não sei nem dizer direito, porque, na verdade, eu estou onde eu sempre estive. Se houve alguma mudança de lugar, na política, não fui eu que mudei", complementou Luizianne. Aqui, ela reproduziu mesmo raciocínio exposto em discurso feito na plenária do deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, no auditório do Centro Universitário 7 de Setembro.