Evento com Lula tem Evandro no palco, Larissa e Guilherme na plateia e Luizianne ausente

Lançado oficialmente pré-candidato a prefeito de Fortaleza nesta semana, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), está no palco, em um dos cantos. Ele fica estrategicamente localizado atrás de quem discursa.

O evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Base Aérea de Fortaleza tem a participação do núcleo governista, com alguns desfalques.

Também pré-candidatos do PT à Prefeitura, a deputada estadual Larissa Gaspar e o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio estão na plateia. A deputada federal Luizianne Lins não participa do evento. Também não está presente o líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães, com problema de saúde.

Também não compareceu o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). No último evento de Lula em Fortaleza, em setembro de 2023, na sede do Banco do Nordeste, no bairro Passaré, Sarto estava presente. Nesta sexta, o nome dele chegou a ser citado pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Lula participa do lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia e Aeronáutica (ITA), com assinatura de decreto para criação do campus em Fortaleza. O presidente foi recebidono aeroporto pelo governador Elmano de Freitas (PT), a primeira-dama Lia Freitas e o ministro da Educação, camilo Santana (PT).

Estão também no palco a senadora Augusta Brito (PT), os deputados federais José Airton Cirilo (PT), Fernanda Pessoa, Domingos Neto (PSD), Idilvan Alencar, Mauro Filho (PDT), Leônidas Cristino, a secretária de Proteção Social Onélia Santana (PT), a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, a secretária Executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, a chefe de assessoria especial do Ministério da Educação, Janaina Farias, o ministro da Defesa, José Múcio, e o desembargador Abelardo Benevides Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

