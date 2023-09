Lula no Ceará: Presidente cumpre agenda em Fortaleza; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Ceará, nesta sexta-feira, 1° de setembro, a partir das 10 horas. Em Fortaleza, o petista participa de evento no Banco do Nordeste (BNB), em alusão aos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e 25 anos do Programa Crediamigo.

No Cariri, Lula passa pela cidade de Juazeiro do Norte, onde realiza visita às obras do Túnel Major Sales no Ramal do Apodi, seguida de cerimônia. O presidente estará acompanhado deputado federal e líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).