Evento com Lula e Janja no Ceará reúne 6 governadores e 3 vices

O lançamento do programa federal de Escolas de Tempo Integral, nesta sexta-feira, 12, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, reúne representantes de nove estados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva. O evento é emblemático para a força política do ministro da Educação Camilo Santana (PT). Também está presente o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Além do governador cearense Elmano de Freitas (PT), estão presentes o governador de Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); Pará, Hélder Barbalho (MDB); Paraíba, João Azevedo (PSB), coordenador do Consórcio Nordeste; Piauí, Rafael Fonteles (PT); e Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Também compareceram os vice-governadores de Sergipe, Zezinho Sobral; Minas Gerais, Mateus Simões; e Santa Catarina, Marilisa Boehm.

Camilo Santana, ministro da Educação, anuncia Programa de Escolas em Tempo Integral Crédito: AURÉLIO ALVES

Houve vaias quando foram citados por Elmano Ibaneis e Mateus Simões, este último representante do governador Romeu Zema (Novo). O governador cearense chegou a fazer breve intervenção para tentar cessar as vaias. "Nossos convidados", ele mencionou.

Também compareceu o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara.

Do Ceará, está presente toda a linha sucessória estadual: além de Elmano, a vice-governadora Jade Romero (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e o presidente do Tribunal de Justiça, Abelardo Benevides.

Durante o discurso de Elmano, após apelos da plateia, o governador pediu que os bombeiros prestassem socorro a pessoas que passavam mal. Na fala do ministro Camilo Santana, o pedido foi feito novamente.

O programa Escolas de Tempo Integral prevê criar um milhão de novas vagas em escolas de tempo integral na educação básica de todo o Brasil. É previsto investimento previsto é de R$ 4 bilhões.