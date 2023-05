Lula inicia agenda no Ceará com visita a escola ao lado de Camilo e Elmano

O presidente Lula (PT) iniciou a agenda no Ceará na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), ele visitou as salas eletivas e passou pelo auditório, onde ocorre aulão preparatório para o Enem, para 100 alunos, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. O aulão é ministrado pelo professor Dyego Feitosa.

Lula visitou stands onde professores e estudantes apresentaram projetos desenvolvidos. Ele elogiou o trabalho desenvolvido por Camilo nas escolas de tempo integral e perguntou a Elmano se dará prosseguimento." Com absoluta certeza", respondeu o governador.

Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson foi o primeiro local da visita de Lula ao Ceará Crédito: Fernanda Barros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova sede da EEMTI Johnson, localizada no bairro Luciano Cavalcante, foi inaugurada em junho de 2018 com um investimento de R$ 7,1 milhões de verbas estadual e federal, e é uma referência na educação do Estado. A estrutura conta com 12 salas de aula, além de dois laboratórios de informática e de ciências, biblioteca e ginásio poliesportivo para os 514 alunos.

A escola conta com Projeto de Leitura, Matemática Básica, e aulões e simulados preparatórios para o Enem, além do Esporte na Escola.

Este é o primeiro local da visita do presidente ao Ceará, a primeira vez desde que assumiu o seu terceiro mandato. Em seguida, Lula seguirá com a comitiva para o anúncio do programa Escolas de Tempo Integral junto ao ministro Camilo.

O evento acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, com previsão para ocorrer por volta de meio-dia. Em seguida, Lula deve almoçar e seguir para o Crato.

Lula encerrará sua visita ao Ceará em Crato para fazer o anúncio do Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica. O presidente e o ministro Camilo devem estar no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti pela tarde.