Sarto diz que crise no PDT 'já acabou' e 'quem tiver opinião divergente, siga seu caminho'

Prefeito diz não querer brigar e garante pacificação no diretório do PDT de Fortaleza

Para o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a crise no PDT Ceará "já acabou". Segundo o gestor do Executivo municipal, "não tem crise". A afirmação foi dada durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 10.

O imbróglio instalado na legenda pedetista tem de um lado membros que desejam a reeleição do prefeito da Capital cearense, alinhados ao presidente nacional em exercício, deputado federal André Figueiredo, e o ex-presidenciável Ciro Gomes. Já do outro lado no cabo de guerra, está o senador Cid Gomes, que desejava um alinhamento da sigla com o governo do Estado, liderado por Elmano de Freitas (PT).

Quanto à ala liderada pelo senador, Sarto, sem citar nomes, declarou que "quem tiver opinião divergente, siga o seu caminho". E reforçou: "Cada um deve seguir o seu caminho naturalmente. O que o Brasil precisa hoje é pacificar. É divergir compreendendo as razões do outro para divergir".

Ainda na linha de "pacificação", o prefeito garantiu que o diretório municipal do PDT já está nesse patamar. "PDT hoje, de Fortaleza, está pacificado. Liderado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que é o presidente, e estou na vice-presidência, e está pacificado".

Comando PDT Ceará

A Justiça Eleitoral confirmou a inscrição da Comissão Provisória enviada pelo PDT na semana passada e oficializou o novo grupo que estará à frente da sigla pelos próximos seis meses, pelo menos até o início de julho. Ao todo, 12 nomes vão compor a nova comissão.

Como O POVO já havia adiantado, na coluna do jornalista Carlos Mazza, o ex-senador Flávio Torres (PDT) será o presidente do partido no Ceará. A vice-presidência será ocupada porCristhina Brasil. Franscisco das Chagas Soares será o secretário do partido e o vereador Iraguassu Filho será o tesoureiro.