TSE confirma e PDT instala comissão provisória no Ceará; Flávio Torres é o novo presidente

Flávio Torres é ex-senador e foi um dos fundadores do partido no Ceará. Além disso, foi primeiro suplente da então senadora Patrícia Saboya. Torres assumiu o cargo entre julho e novembro de 2009, após pedido de licença da titular.

Ao todo, 12 nomes vão compor a nova comissão. Como O POVO já havia adiantado , o ex-senador Flávio Torres (PDT) será o presidente do partido no Ceará. A vice-presidência será ocupada por Cristhina Brasil. Franscisco das Chagas Soares será o secretário do partido e o vereador Iraguassu Filho será o tesoureiro.

O PDT já tem um novo comando no Ceará. A Justiça Eleitoral confirmou a inscrição da Comissão Provisória enviada pelo partido na semana passada e oficializou o novo grupo que estará à frente da sigla pelos próximos seis meses, pelo menos até o início de julho.

Nova comissão provisória do PDT Ceará

Francisco Flávio Torres de Araújo - Presidente Ana Cristhina de Oliveira Brasil de Araújo - vice-presidente Francisco das Chagas Soares - secretário José Iraguassu Teixeira Filho - tesoureiro Alessandra Aires Sabino Vieira - membro Diana Maria Maciel Mano de Carvalho - membro Francisco Claudio Pinto Pinho - membro (deputado estadual) Geraldo Sinezio Sobrinho - membro Ianna Fernandes de Almeida Brandão - membro Ivanildo Ananias Machado da Paixão - membro Janes Ruth Chaves Nascimento Viana - membro Sandra Paula Pereira de Araújo - membro

Os indicados para vagas de liderança são próximos ao deputado federal André Figueiredo (PDT), que conta ainda com nomes como Ciro Gomes (ex-ministro), Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza) e José Sarto (atual prefeito da Capital). André preside o partido nacionalmente de forma interina e travou uma queda-braço no ano passado com o grupo ligado ao senador Cid Gomes (PDT), que deve deixar o partido.

O mandato do antigo diretório estadual pedetista no Ceará, comandado por Cid, teve a vigência encerrada em 31 de dezembro do ano passado. Desde então, o partido aguardava o sinal verda da Justiça Eleitoral para oficializar a nova composição.



A crise interna no PDT cearense fez com que o partido - primeiro em prefeituras nas eleições de 2020 - sofresse baixas, com prefeitos e parlamentares anunciando saídas ou tentando, judicialmente, deixar o partido sem perder mandato.

Além de Cid Gomes, que deve ir para o PSB, mais de 40 prefeitos devem sair do partido para disputar as eleições deste ano. Com isso, a nova comissão provisória terá que trabalhar para reestruturar a legenda no Interior e se preparar para a eleição de 2024.

Neste cenário, a Capital, gerida por José Sarto, passa a ser uma prioridade do grupo político pedetista. Sarto tentará a reeleição num cenário em que o grupo estadual comandado pelo PT deve lançar nome próprio. Além disso, partidos da oposição mais à direita, como União Brasil e PL, projetam candidaturas competitivas para o ciclo atual.