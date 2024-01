Sarto anuncia reformas no Ginásio da Parangaba e fala sobre pacote de obras

Segundo Sarto, os serviços incluem a reforma das duas quadras e da coberta do ginásio, além de obras no entorno do local. O projeto visa criar uma praça com piso drenante, uma nova pista de skate, paisagismo e uma área para estacionamento, playground e academia ao ar livre. A previsão de duração das obras é de oito meses. Prefeito também informou sobre as obras que serão realizadas no bairro Álvaro Weyne, no trecho do cruzamento entre as avenidas Doutor Theberge e Tenente Lisboa. Os serviços incluem a requalificação das vias, instalação de academia, parquinho para crianças, quadra de areia e espaço para animais de estimação. As obras deverão ser iniciadas em janeiro também. De acordo com o prefeito, um novo pacote de obras no valor de R$ 2,2 bilhões deverá ser lançado em breve. Andamento de obras na Capital O prefeito de Fortaleza divulgou status sobre algumas reformas que estão ocorrendo na Cidade, como a obra da entrada do bairro Bom Jardim, com a requalificação da avenida Oscar de Araripe.

A área receberá nova pavimentação, com piso intertravado, ciclofaixa e calçadas padronizadas. Segundo Sarto, as obras estão 18% concluídas. O Estádio Municipal do Bom Jardim também passa por reformas, e, de acordo com o prefeito, 85% do serviços foram concluídos. O equipamento deverá ser entregue ainda em janeiro. Já as obras no entorno da Lagoa de Messejana estão com 90% dos serviços concluídos, e a Prefeitura espera concluir os trabalhos no primeiro trimestre, até março.