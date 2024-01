"Até abril, é prematuro falar qualquer coisa", diz Sarto sobre diálogo partidário no PDT

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-01-2023: Sarto Nogueira. Rholden Queiroz é eleito presidente do TCE-CE para o biênio 2024-2025 . (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) projetou que é "prematuro" falar sobre as tratativas partidárias para bater o martelo sobre a candidatura para as eleições municipais, a serem realizadas em outubro. O gestor deu como data "base" o dia 5 de abril, prazo que findará a possibilidade de mudança de domicílio eleitoral e de desincompatibilização, que é quando ocupantes de cargos no serviço público se afastam dos postos para poder se candidatar a um cargo eletivo. Seu "foco", segundo ele, está sendo o "calendário de entrega de obras muito importantes". Ele cita áreas de infraestrutura, de saúde, de educação, de mobilidade urbana. "A minha agenda ainda é administrativa. A agenda eleitoral e partidária deve acontecer creio, a lei eleitoral inaugura esse momento, a partir do instante do domicílio eleitoral e para a desincompatibilização que é 5 de abril. Até lá é prematuro falar qualquer coisa", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A fala ocorreu nesta segunda-feira, 8, durante a posse do presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz. "A gente defende um projeto e eu tenho que gastar cada segundo do meu dia, da energia e pensamento em dar uma vida melhor para o fortalezense", afirmou.

