50 conselheiros tutelares tomam posse em Fortaleza; veja quem são, onde atuarão e o que fazem

Outros 10 conselheiros deverão tomar posse até o final do primeiro semestre de 2024 e assumir funções em duas novas unidades do Conselho Tutelar que serão abertas

Os conselheiros foram eleitos em outubro do ano passado e passaram por curso preparatório, e obrigatório, nos meses seguintes à eleição. Outros 20 conselheiros, 10 titulares e 10 suplentes, deverão tomar posse ainda neste semestre, conforme informou o presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), Raimundo Gomes de Matos. Eles assumirão funções em duas novas unidades do Conselho Tutelar que serão abertas. A ideia da prefeitura é chegar a 12 unidades do Conselho Tutelar, uma em cada regional da cidade.

A Prefeitura de Fortaleza realiza, na manhã desta quarta-feira, 10, solenidade de posse para 50 novos conselheiros tutelares, além de 50 suplentes, para mandato de quatro anos, entre 2024 e 2028. O evento ocorre no Teatro São José, no Centro.

A lotação dos novos conselheiros é feita por ordem de votos recebidos no pleito. O primeiro colocado tem a prerrogativa de escolher o local de atuação e os demais eleitos vão seguindo a mesma lógica até que se preencham todas as vagas. São cinco conselheiros em cada uma das dez unidades do Município.

Arthur Freitas foi um dos empossados. Ele era suplente e assume agora na Regional IX. "A grande missão nossa é falar com a sociedade e trabalhar no dia a dia das comunidades. Um Conselho próximo das comunidades fica mais fácil de garantir o direito da criança e do adolescente, seja na escola, na sua saúde, na empregabilidade".

Com a posse, a conselheira Andressa Koki realiza o sonho de atuar na Regional onde mora, a I. Este é o seu terceiro mandato dela. Nos anteriores, ela passou pelas regionais II e III e agora deseja dedicar-se à comunidade onde mora.

Quem são e onde estão lotados os novos conselheiros

Conselho Tutelar I

Adriana Lima da Silva

Maria Alannett da Costa Venancio

Andresa Renata Furini Lopes

David Avila Santos Félix

Adrielly de Paula Teixeira

BAIRROS ONDE ATUAM: Vila Velha, Jardim Guanabara, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Jardim Iracema, Floresta, Álvaro Weyne, Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema

Conselho Tutelar II

Chinot Gomes da Silva

Francisco Henrique Ferreira Lima

Patrícia Carvalho de Castro

Neusa Maia da Silva

George Marconi Sousa Silva

BAIRROS ONDE ATUAM: Meireles, Aldeota, Varjota, Papicu, De Lourdes, Cais do Porto, Mucuripe, Vicente Pinzón, Joaquim Távora, Dionísio Torres e São João do Tauape

Conselho Tutelar III

Danilo Ribeiro do Nascimento

Magda Maria Silva Costa

Germana Silva Dos Santos Vasconcelos

Robério César Silveira de Queiroz Filho

Eleriene Cláudia Marques

BAIRROS ONBDE ATUAM: Pici, Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube, João XXIII, Genibaú, Conjunto Ceará I e Conjunto Ceará II