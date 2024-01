PDT oficializa apoio à pré-candidatura de Boulos em SP nas eleições 2024

O PDT oficializou, nesta tarde, seu apoio à pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela prefeitura de São Paulo. O evento ocorreu no diretório do partido na capital paulista, e contou com a presença de lideranças do PDT, como o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, do PSOL, do PV, e do PT.

No evento, Boulos agradeceu o partido e fez uma série de elogios a Lupi, "um companheiro leal e com palavra", e a Leonel Brizola, figura histórica da legenda. Boulos também fez questão de nacionalizar a disputa ao falar de uma frente contra o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Sobre seu adversário, Ricardo Nunes (MDB), Boulos disse que ele não está "a altura" do comando da capital.

O embarque do PDT na campanha de Boulos ocorre após seu projeto próprio, que deveria contar com o apresentador José Luiz Datena como cabeça de chapa, não dar certo. Datena, que estava filiado no PDT até o início deste ano, decidiu aceitar o convite da pré-candidata Tabata Amaral e se filiar ao seu partido, o PSB. A aposta é que Datena deverá ser vice de Tabata.