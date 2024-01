Filiado a partido rompido com Sarto, vereador reafirma ser base do prefeito

Filiado ao PSD, partido que já declarou em 2023 não apoiar reeleição de Sarto, o vereador PP Cell afirmou ao O POVO ser "base do prefeito" em um cenário que essa aliança não se forme nas eleições municipais. Atualmente, o parlamentar ocupa uma das três vice-lideranças do governo na Câmara de Fortaleza.

"Hoje eu sou da base do prefeito Sarto. Tenho uma ligação muito importante com o deputado [federal Luiz] Gastão. É um grande amigo, é um grande aliado político. Eu torço muito para que dê certo esse alinhamento de partido, mas eu sou da base do prefeito Sarto". Gastão é presidente do diretório municipal do PSD em Fortaleza. A sigla, no entanto, é rompida com o prefeito da Capital cearense.