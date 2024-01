Sarto joga para janela partidária articulação sobre reeleição, mas já se reúne com base

Prefeito José Sarto terá reunião com presidente licenciado do PDT e ministro da Previdência, Carlos Lupi Crédito: Samuel Setubal

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), começou a semana se reunindo com vereadores da base de seu governo e antecipou, em coletiva de imprensa, que terá, ainda, dois encontros com o presidente nacional licenciado do PDT e ministro da Previdência, Carlos Lupi. A informação foi dada nesta quarta-feira, 10, antes da posse dos novos conselheiros tutelares da Capital cearense. Sarto e aliados, no entanto, garantem que os encontros são para alinhar as demandas administrativas. Questionado sobre o jogo político frente às eleições municipais que se aproximam, sendo o prefeito principal interessado no pleito visto que é o candidato à reeleição, o gestor preferiu deixar a discussão para abril, quando acontece a janela eleitoral. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A gente começou o ano conversando com a base na Câmara Municipal. A estratégia política é definida a partir do momento que começa o jogo. O jogo deve começar com a janela eleitoral (partidária), dia 5 de abril, onde a movimentação tem um prazo para filiação partidária e, aí, a gente vai saber quais serão os candidatos, pelo menos a vereador. Candidato a prefeito a gente tem o prazo das convenções que se estende até 5 de agosto".

