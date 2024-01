"A nossa gestão é a gestão da periferia", diz Sarto em visita ao Caça e Pesca

Na manhã desta quinta-feira, 4, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), acompanhou as obras de saneamento, drenagem e pavimentação no bairro Caça e Pesca. O gestor ressaltou o andar da requalificação e disse que seu Governo é a "gestão da periferia".

"Aqui é a periferia. E tem gente que só vê a cidade pro lado rico e nós não, nossa gestão é a gestão da periferia", disse em gravação ao lado de uma moradora do bairro. No local, segundo o prefeito, serão 16 ruas com nova pavimentação e serviços para evitar que, com o período chuvoso, as vias não sejam alagadas e acumulem lama.

"Há dois anos atrás, nossa equipe veio visitar essa área que estava inundada por conta da quadra chuvosa. A vida das pessoas era literalmente com o pé na lama. Hoje, nós temos quase 90% do projeto executado. Dessas 16 ruas, já concluímos 11. E a alegria nossa é de, como gestão, vir aqui receber o olhar de gratidão das pessoas", avaliou.