Camilo, Cid e Lula são os políticos com imagem mais positiva em Fortaleza, diz pesquisa

Lula teve o mesmo patamar de avaliação positiva de Cid em Fortaleza, 49%. No caso do petista, 40% avaliaram a figura do gestor como negativa. 12% disseram "não sei". Os três têm boa relação, sendo Cid e Camilo ex-governadores do Ceará. O senador, quando deixou o Palácio da Abolição, escolheu Camilo para ser seu sucessor.

Luizianne e Capitão Wagner, ambos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, aparecem em seguida. A petista teve 46% tanto para positivo como para negativo. Ela, no entanto, foi a figura com menor porcentagem de pessoas indecisas sobre sua imagem. Apenas 8% das pessoas não souberam avaliar. Wagner, que em breve deve deixar a Secretária de Saúde de Maracanaú para se dedicar a sua pré-campanha, teve 44% de respostas positivas, mas sua imagem teve menos rejeição com 34% de avaliação negativa.

O governador Elmano de Freitas também teve uma avaliação equilibrada: 40% de positiva, 41% de negativa e 19% não souberam responder. O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tiveram o mesmo resultado, com 39% dos entrevistados tendo uma visão positiva dos dois. Bolsonaro, por um lado, teve uma rejeição maior, com 47% tendo uma avaliação negativa.

Sarto também é mencionado na lista. Sua avaliação negativa (46%) supera a positiva (31%). 24% não souberam responder. O último na pesquisa é o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), pré-candidato e tido como o nome mais próximo da cúpula do PT para disputar a Prefeitura. O deputado teve quase o mesmo percentual de imagem positiva que Sarto, 30%, uma rejeição menor, de 31%, mas 39% não souberam responder sobre sua imagem.