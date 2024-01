Ida de Cid e seu grupo para o PSB pode comprometer federação com PDT, diz André

Fortaleza está na mira do PDT, que aposta na reeleição de José Sarto. Em contexto estadual e municipal, o pedetista já não tem sido apoiado pelo PSB, uma vez que o partido integra o arco de aliança petista e desejar apoiar uma outra candidatura com todas as movimentações apontando para ser encabeçada pelo PT.

O presidente nacional do PDT, o deputado André Figueiredo, avaliou nesta sexta-feira, 29, que a chegada ao PSB do senador Cid Gomes e de seu grupo aliado , de saída justamente do PDT, pode comprometer a federação entre as siglas. A possível aliança teria como foco a reeleição de João Campos (PSB) em Recife, tida como prioridade para os socialistas. A vice na capital pernambucana é a pedetista Isabella de Roldão.

O PT era justamente a sigla com a qual Cid tentava uma reaproximação enquanto presidente interino do PDT no Ceará. A ala liderada por André e outros nomes não aceitou a retomada, ao vislumbrar que a legenda seguisse como independente e até na oposição. Após meses de ruídos, decisões judiciais e falas atravessas, Cid e seu grupo resolveram deixar o PDT e estão de malas prontas para desembarcar no PSB. Presidente estadual, Eudoro Santana, dá a chegada como certa.

Figueiredo apontou que esteve reunido com Carlos Siqueira, presidente nacional o PSB. No encontro, conforme o deputado, teria sido "deixado claro" que a federação "não poderia ser comprometida por conta dessa divergência no Estado do Ceará".

"Se efetivamente concretizar a ida do senador Cid e seu grupo para o PSB é um direito deles, mas é um direito do PDT também dizer que não quer mais essa federação. Se não temos condições de convivência dentro do PDT com o grupo do senador Cid, eles estão saindo para outro partido, não teremos condições de conviver numa mesma federação. A federação PDT-PSB estará definitivamente comprometida caso isso se concretize", afirmou Figueiredo em entrevista à Rádio O POVO CBN.

Antes, quando comentava sobre a saída de Cid e de seus aliados, o pedetista já tinha reforçado a intenção do PDT de focar no processo de reeleição de Sarto, com Fortaleza sendo a maior cidade e Capital sob o guarda-chuva da sigla. "Temos que pensar no PDT que tem o prefeito Sarto como principal prefeito do Brasil que o PDT administra. Nós vamos fazer de tudo para reeleger o Sarto e eleger um bom número de prefeitos e vereadores no Estado do Ceará", ressaltou.