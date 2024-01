Sarto tem a 4ª pior aprovação entre prefeitos de capitais, aponta Atlas/Intel

José Sarto, prefeito de Fortaleza, deve tentar reeleição Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), aparece com a quarta pior avaliação entre gestores de capitais, conforme a pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta terça-feira, 2. O pedetista aparece com 25% dos entrevistados que aprovam sua gestão, enquanto 45% desaprovam e 31% responderam que não sabiam como avaliar a gestão. Pela primeira vez, AtlasIntel promoveu um ranking de aprovação dos prefeitos de capitais de estados brasileiros. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023, com 14.295 questionários coletados em todo o território nacional. O período coincide com a virada do ano quando as prefeituras investem pesado em festas de Réveillon. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Fortaleza, foram três dias de festa que contou com uma mega estrutura e apresentações de artistas de alcance nacional, como Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Wesley Safadão, Titãs, Xand Avião, Alok entre outros. A passagem do ano também deu o pontapé na corrida pelas prefeituras com o início de um ano eleitoral.

Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense No comparativo com a avaliação dos outros 25 prefeitos de capitais, contudo, os números da pesquisa Atlas/Intel mostram que José Sarto terá um longo caminho no percurso de tentar se viabilizar na campanha de reeleição. João Campos (PSB), prefeito do Recife, lidera o ranking de 2023 com uma taxa de aprovação de 81%, em empate técnico com os prefeitos de Arthur Henrique (MDB, Boa Vista), David Almeida (Avante, Manaus) e Antônio Furlan (Podemos, Macapá). Foram coletados 14.295 questionários em todo território nacional entre 18 e 31 de dezembro de 2023. A pesquisa tem 95% de margem de erro, com entrevistados a partir de 16 anos. Veja os cinco prefeitos mais bem avaliados, segundo a Atlas Intel João Campos (PSB) / Recife - 81% de aprovação

Arthur Henrique (MDB) / Boa Vista - 80% de aprovação

David Almeida (Avante) / Manaus - 79% de aprovação

Antônio Furlan (Podemos) / Macapá - 78% de aprovação

Topázio Neto (PSD) / Florianópolis - 75% de aprovação Com a quarta pior aprovação entre os prefeitos de capitais, Sarto está a frente apenas Adriane Lopes (Progressistas, Campo Grande), José Pessoa Leal (Republicanos, Teresina) e Edmilson Rodrigues (Psol, Belém). Veja os cinco prefeitos mais bem avaliados, segundo a Atlas Intel Rogério Cruz (Republicanos) / Goiânia - 28% de aprovação

José Sarto (PDT) / Fortaleza - 25% de aprovação

Adriane Lopes (Progressistas) / Campo Grande - 21% de aprovação

José Pessoa Leal (Republicanos) / Teresina - 9% de aprovação

Edmilson Rodrigues (Psol) / Belém - 6% de aprovação

Eleições no Recife e em Fortaleza João Campos é uma das peças que pode afetar diretamente a campanha de Sarto em Fortaleza. Isso porque há uma expectativa de que PDT e PSB formem uma federação, focando especialmente no Recife, prioridade do PSB, que deseja aproveitar a alta popularidade do prefeito na capital pernambucana. Lá, a vice atualmente é Isabelle Roldão, do PDT.



Presidente nacional do PDT, André Figueiredo, já deu o tom de que espera reciprocidade. Apoio do PDT em Recife sendo acompanhado de movimentação do PSB em apoio a Sarto em Fortaleza. No entanto, os socialistas, no Ceará, se afastaram da gestão do pedetista e, sob a liderança de Eudoro Santana, segue no bloco governista na administração estadual, tocada pelo PT de Elmano de Freitas. Liderado também pelo ministro Camilo Santana, filho de Eudoro, o grupo constrói candidatura para contrapor justamente de Sarto. As articulações ganharam outro elemento com a ida, quase concreta, do grupo do senador Cid Gomes do PDT para o PSB, junto de prefeitos aliados. O ex-governador deixará o partido após longa queda de braço com a direção nacional e alas pedetistas no Estado que desejam a sigla como opositora ao governo Elmano de Freitas. Cid insistiu para que fosse retomada a aliança do PDT com o PT, rompida em 2022 no Ceará.