Presidente nacional do PSB confirma filiação de Cid no dia 4 de fevereiro

Eudoro Santana, presidente do PSB no Ceará, informou que a cerimônia ocorrerá em auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), conforme antecipado pelo repórter do O POVO Henrique Araújo .

De saída do PDT, o senador Cid Gomes vai se filiar ao PSB no dia 4 fevereiro. A informação foi confirmada ao O POVO pelo presidente nacional da sigla socialista, Carlos Siqueira.

Além do senador, prefeitos e vereadores pedetistas devem se filiar ao PSB, seguindo desejo de Cid em realizar uma migração coletiva. Questionado sobre o assunto, Siqueira disse apenas que "quanto aos outros membros do PDT, só eles podem responder".

O PSB já estava na mira de Cid, que também mantinha diálogo com o Podemos, presidido no Estado pelo prefeito de Aracati, Bismarck Maia.

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp

A mudança de legenda feita pelo ex-governador ocorre por conta de crise instalada no PDT em que, de outro lado, está o irmão Ciro Gomes. Uma das principais razões para o racha entre os irmãos é a divergência sobre as eleições municipais de 2024. Enquanto o senador deseja apoiar o PT na disputa majoritária, na figura do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, o ex-presidenciável apoia reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).