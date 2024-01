Assinado acordo de gestão compartilhada do Parque de Jeri entre governos estadual e federal

O Parque Nacional de Jericoacoara terá gestão compartilhada entre o governo do Ceará e a União, após assinatura de acordo feita nesta quinta-feira, 21, em Brasília. Essa era uma demanda do Estado desde o início do mandato do governador Elmano de Freitas (PT) em janeiro deste ano.

Mais informações em instantes



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia