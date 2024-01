Sarto espera que aval para túnel na Aguanambi seja dado em fevereiro

(Veja abaixo a imagem do projeto de construção do túnel das avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio)

Em entrevista ao O POVO, o prefeito de Fortaleza disse que início das obras deve ocorrer quando o Tesouro Nacional positivar aval da União para financiamento.

O anúncio da obra foi feito em setembro, com exclusividade ao O POVO, durante a solenidade de 95 anos do O Povo e lançamento da nova edição do Anuário do Ceará.

Projeto está previsto para 2024 Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução

A obra prevê a construção de um túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi.

Ainda de acordo com o prefeito, havia expectativa de que o pleito já entrasse na pauta do Tesouro neste mês de dezembro, mas não foi incluído e ficou para fevereiro.

"Nós vamos fazer um túnel na Domingos Olímpio com Aguanambi. Nos estudos que fizemos - isso não é uma carta de boa intenção por causa do jornal O Povo - indica uma necessidade da cidade. Nesta região transitam um dos pontos mais difíceis de trafegabilidade da cidade de Fortaleza", anunciou à época.