Concurso da Guarda Municipal: 1.200 aprovados serão convocados no 1º semestre de 2024, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou nesta quinta-feira, 21, que a Prefeitura irá chamar todos os 1.200 aprovados no concurso da Guarda Municipal no primeiro semestre de 2024. O anúncio foi feito no podcast Jogo Político, do O POVO.

"Nós vamos chamar todos para fazer o curso, talvez em duas turmas ou três turmas, dependendo da capacidade do ensino, mas com o compromisso de chamá-los todos (1.200) este ano que vem. Que foi o compromisso que assumimos em campanha", disse.