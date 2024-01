Conin define filiação de Evandro ao PT como "momento histórico"

Presidente do PT no Ceará também afirmou que a sigla "cuidará muito bem" de Evandro

O presidente do PT no Ceará, Antônio Alves Filho, o Conin, definiu a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão, ao Partido dos Trabalhadores como um "momento histórico" para a sigla. O evento foi realizado neste domingo, 17.

"Já considero e não tem como ser diferente, este dia um dia histórico na vida, na trajetória, na história do PT do Estado do Ceará", afirmou durante discurso no ato de filiação do deputado no Hotel Oásis Atlântico, no Meireles.