Em recado a Luzianne, líder do PT lembra que partido já elegeu nomes que migraram para a sigla

Líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado De Assis Diniz Crédito: AURÉLIO ALVES

O líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual De Assis Diniz, lembrou que a sigla petista já elegeu duas candidatas que migraram de outros partidos. Na ocasião, o parlamentar citou a ex-presidente Dilma Rousseff, vinda do PDT, e a ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele, do MDB. "Se cria algumas artificialidades para justificar posições. Dizer que: 'Ah, veio para...' Bobagem! Um partido como nosso não é mais aquele partido dos anos 80 que eu comecei a militar. O que nós nos referendávamos naquele momento hoje é completamente diferente, o modelo de organização, de estrutura". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A declaração faz referência à fala da deputada federal Luizianne Lins, que também é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, sobre a possível candidatura de Evandro Leitão (de saída do PDT) pela legenda petista. "O PT já tem quatro pré candidatos (as): Luizianne, Guilherme, Larissa e Artur Bruno. Ele vindo, teremos cinco pré-candidatos (as). O PT não tem essa cultura partidária da pessoa se filiar só pra ser candidato (a). Temos um partido de verdade, não um partido de aluguel", complementou a ex-prefeita em entrevista ao O POVO.

