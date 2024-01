Dirigentes de ao menos 9 partidos vâo à posse de Evandro

Pelo menos nove dirigentes de partidos no Ceará, além do PT, compareceram ao evento de filiação do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão. O encontro realizado neste domingo, 17, reuniu as lideranças das siglas PSD, PSB, Republicanos, MDB, PCdoB, Podemos, PV, Solidariedade e PP.

"Ninguém constroi uma política ou uma eleição sozinho. Taí os exemplos da minha eleição, da eleição do governador do Ceará Elmano de Freitas. Devemos ouvir, também, os partidos aliados tanto do governo Lula quanto do governador", afirmou o ministro em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

Confira lista de líderes partidários que foram à filiação de Evandro

Domingos Filho, presidente do PSD Ceará;

Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará;

Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos Ceará;

Eunício Oliveira, presidente do MDB Ceará,;

Bismarck Maia, presidente do Podemos Ceará;

Luís Carlos Paes, presidente do PCdoB Ceará;

Marcelo Silva, presidente do PV Ceará;

Júnior Castro, presidente do Solidariedade Ceará;

Zezinho Albuquerque, presidente do PP Fortaleza;

Antônio Alves Filho, o Conin, presidente do PT Ceará.

O que dizem os dirigentes partidários



Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos no Ceará, afirmou que o partido "caminha com o ministro" (Camilo). “A orientação dele é a que nós seguiremos", explicou.

O dirigente estadual do PSD, Domingos Filhos, explica que as composições “ainda não foram colocadas à mesa”, mas acredita que o nome de Evandro tem peso na disputa. “Vamos esperar quais os encaminhamentos que se darão, porque isso é uma questão interna do PT. Sem nenhuma dúvida, o presidente da Alece é um quadro importante. Quadro convidado por muitos partidos, inclusive o nosso, e que, ao tomar essa posição, passa a ser um nome a ser considerado dentro da nossa aliança”. Domingos também esclarece que o partido não tem “dificuldade com nenhum nome do PT".

Eunício Oliveira, presidente do MDB no Ceará, diz acompanhar o projeto político de Camilo e Elmano. O diálogo, por sua vez, não se limitará ao Paço de Fortaleza, mas deve focar ainda nos municípios do interior do Estado.

"O MDB foi sempre um aliado do PT e vice-versa. Vamos dialogar nos 184 municípios com essa base aliada para que a gente, no final, obtenha do povo cearense o apoio e a solidariedade para que possamos também corresponder com muito trabalho. Dentro da nossa aliança partidária, vamos escolher aquele nome que some mais para buscar, no eleitor de Fortaleza e do interior, um momento de agregar. Nós vamos permanecer unidos nessas eleições. Agora, a escolha cabe ao PT. Nós não temos condições de interferir em outro partido", explicou o medebista.