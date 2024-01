Durante filiação de Evandro, Elmano defende "unidade do PT" nas eleições de 2024

“Só se nós fossemos muito ingênuos, só se nós fossemos muito pequenos para não entender que nós precisamos ter unidade no PT, ter unidade do PT com seus aliados, com aliadas, para compreender que, para transformar o país, para transformar o Estado, não é por um ou por outro. Nós só vamos conseguir realizar nossos sonhos com todos e todas de mãos dadas”, declarou o governador.

De olho nas eleições de 2024, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu a unidade do partido para definição de candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O comentário foi feito durante discurso no evento de filiação ao PT do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão , realizado neste domingo, 17.

Na oportunidade, Elmano destacou que a filiação do presidente da Alece favorece o partido, definindo-o como "um companheiro com capacidade de diálogo com todas as forças políticas do Ceará".

"O projeto político do PT se fortalece com a entrada de Evandro Leitão. O projeto político que eu represento hoje no Governo do Estado se fortalece com Evandro Leitão nas nossas fileiras. E, da mesma maneira, eu tenho certeza que o PT lhe fará muito bem”, afirmou Elmano, dirigindo-se ao novo petista. “Nós temos um partido plural e temos o direto de pensar diferente, mas, quando a gente toma uma decisão, a gente vai junto para a batalha, para vencer a batalha", completou.

Com a entrada de Evandro ventilado como um dos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, a sigla petista passaria a ter cinco nomes como opções à disputa pelo Paço Municipal. Compõem o grupo a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins; o presidente do PT na Capital cearense, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar; e o assessor de Assunto Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno.

O presidente da Alece, por sua vez, afirmou, em entrevista ao O POVO na última sexta-feira, 15, que "no momento oportuno" deve discutir sobre a possibilidade. "Questão de pré-candidatura, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. No momento oportuno, nós iremos discutir com as nossas lideranças, com o partido, com o arco de alianças do conjunto de forças partidárias que fazem parte do nosso projeto, mas no momento oportuno".

