Evandro Leitão e oito prefeitos se filiam ao PT neste domingo; entenda mudanças

Apesar da questão judicial, Evandro afirmou ao O POVO que considera a situação "mais que normal" e aguarda o resultado do processo na próxima semana. Caso a Justiça dê parecer favorável a Evandro, como no caso que deu unanimidade por sua carta de anuência, o PDT ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Evandro está de saída do PDT e enfrenta embargos no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), em relação ao seu processo de desfiliação, uma vez que a disputa para o seu cargo de deputado estadual foi no modelo proporcional, o que significa que o mandato é do partido em que estava filiado.

Após meses de conversas e rumores, o Partido dos Trabalhadores (PT) filia neste domingo , 17, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão. Além dele, oito prefeitos do Estado também migram para a sigla em evento realizado no Hotel Oásis Atlântico, no Meireles, em Fortaleza.

O deputado estadual também é um dos cotados para a disputa à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, e contou ao O POVO que espera o "momento oportuno" para discutir a situação com o PT.

"Questão de pré-candidatura, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. No momento oportuno, nós iremos discutir com as nossas lideranças, com o partido, com o arco de alianças do conjunto de forças partidárias que fazem parte do nosso projeto, mas no momento oportuno", afirmou Evandro na sexta-feira, 15, após o evento de entrega da medalha Boticário Ferreira ao deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), na Câmara Municipal de Fortaleza.

Em caso de confirmação da pré-candidatura, Evandro se junta a um grupo de quatro nomes já confirmados para a disputa no PT: a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins; o deputado estadual Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar; e o assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno.

Além de Evandro, oito prefeitos também se filiam ao PT neste domingo. Dentro eles, cinco saem do PDT, uma parte do movimento de 46 gestores que estão deixando a sigla. No entanto, estes nomes que migram para o Partido dos Trabalhadores seguem rumos diferentes do previsto pelo senador Cid Gomes, que lidera a saída do PDT, de uma filiação em massa do seu grupo a um novo partido.



Com a filiação dos oitos prefeitos, o PT soma 40 prefeituras no Ceará. Confira os gestores que migram para a sigla neste domingo:

Guilherme Saraiva (ex-PDT), prefeito de Barbalha;

Sebastiãozinho (ex-PDT), prefeito de Chaval;Aníbal Filho (ex-PDT), prefeito de Granja;

Laís Nunes (ex-PDT), prefeita de Icó;

Kennedy Aquino (ex-PDT), prefeito de Uruoca;

Ítalo Brito Alencar (ex-PP), prefeito de Nova Olinda;

Professor Marcelão (ex-Pros), prefeito de São Gonçalo do Amarante;

Marcone Tavares (ex-PSD), prefeito de Aurora.

O evento ainda contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a do governador Elmano de Freitas (PT).