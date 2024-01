Estrutura tributária do país ficará mais sustentável com reforma, diz Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a estrutura tributária brasileira ficará "mais justa, sustentável e simples". Em texto publicado no Twitter, ela parabenizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe da pasta pelo trabalho para a aprovação da reforma.

"Com a reforma tributária, o governo do presidente Lula dá mais uma demonstração de seu compromisso com a construção democrática das bases de sustentação da transformação econômica e social para um modelo desenvolvimento justo sustentável", escreveu.

Um dos pontos trazidos nas novas regras tributárias é o Imposto Seletivo que compensará o fim do IPI e servirá para desestimular o uso de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente.