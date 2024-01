Depois de foto de Evandro com Lula, Luizianne ganha apoio de Tarso Genro

Ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro de Lula, Tarso Genro (PT) é mais um a gravar vídeo em apoio a Luizianne Lins, pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza. Ela disputa a possibilidade de concorrer ao Executivo da Capital com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, prestes a migrar para o PT, mas também com Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio, deputados estaduais, e com Artur Bruno, assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará. São cinco pré-candidaturas, portanto, embora Evandro e Luizianne despontem com mais favoritismo.



