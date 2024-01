Sarto não vê prejuízo em saída de deputados do PDT e espera ajuda até de Deus em 2024

Prefeito de Fortaleza alega estar ocupado com sua gestão, por isso prefere deixar as questões partidárias nas mãos de dirigentes e de Deus

Questionado sobre a saída em massa da legenda pedetista , Sarto afirmou temer "nenhum" prejuízo. Além disso, alegou deixar a pauta partidária para os presidentes dos diretórios municipal, ex-prefeito Roberto Cláudio, e nacional em exercício, deputado federal André Figueiredo. A principal justificativa para tal, segundo ele, é estar ocupado com as demandas da Prefeitura.

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) acredita não ter prejuízo ao PDT a saída de 14 deputados estaduais que pediram desfiliação da sigla na Justiça . O comentário foi dado em entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 15, após cerimônia de entrega de 2.001 certificados do Programa Fortaleza + Futuro, no Teatro Municipal São José.

"Estou muito preocupado com a gestão. 24 horas do dia tem sido pouco [tempo] para mim. Eu estou deixando a questão partidária ser tratada pelos dirigentes".

Além das mãos dos presidentes do PDT, o prefeito acredita na mão de Deus para cuidar do tema. "Nenhum [prejuízo]. Eu acredito muito em destino, em Deus. Veja, se você for olhar, toda a história da humanidade tem uma mão que a gente não percebe, invisível, que faz com que as coisas aconteçam. Se essa mão estiver, e ela está a olhar todas as coisas. A questão de destino, tem gente que faz, vira, mexe e não dá certo e, de repente, vem e as coisas se resolvem".

Sarto prevê entrar nas deliberações apenas no ano que vem, quando deve ser estabelecida articulação para sua reeleição ao Paço. "Eu devo tratar dessas questões quando for a questão definitiva de estabelecer um projeto para 2024 de continuidade e ampliação do que nós estamos fazendo em Fortaleza".

