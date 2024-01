Opositor elenca 12 erros de Sarto e vice-líder ironiza: "Vamos cantar com o Rei"

Vereadores de Fortaleza Léo Couto (PSB) e Carlos Mesquita (PDT) Crédito: Divulgação/Câmara Municipal e Reprodução/TV Fortaleza

O vereador Léo Couto (PSB) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza para elencar 12 problemas da gestão do prefeito José Sarto (PDT) nesta quinta-feira, 14. O primeiro lugar foi ocupado pela polêmica sobre os repasses de verbas para o tratamento de oncologia, protagonizada pelo vice-líder da base, Carlos Mesquita (PDT). O parlamentar, por sua vez, rebateu a situação e convidou os fortalezenses para esquecer a pauta e ir ao show do cantor Roberto Carlos no aterro da Praia de Iracema. Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os gastos com o Réveillon, inclusive, estiveram presentes no ranking do opositor. De acordo com a Prefeitura, o evento é bancado pela iniciativa privada. "Nós estamos chegando ao final do ano, tempo de reflexão, de fazer uma análise do ano inteiro: coisas boas e não tão boas. Eu ia fazer o top 100 da retrospectiva do prefeito Sarto neste ano, mas eu reduzi, com muito custo, e vou fazer o top 12 dessa administração desastrosa", afirmou Couto.

