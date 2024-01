Projeto de Sarto para vender área pública no Castelão é rejeitado e outras propostas são retiradas

Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza na sessão de 13 de dezembro de 2023 Crédito: Mateus Dantas/divulgação/Cmfor

Foi rejeitado pela Câmara Municipal projeto enviado pela Prefeitura de Fortaleza com objetivo de permitir que uma área pública no bairro Castelão fosse cedida pelo Município à iniciativa privada, em troca de compensação financeira. O projeto de lei 416/2023, oriundo da mensagem 68/2023 foi rejeitado com 16 votos contra, 9 a favor e 2 abstenções. Com a derrota, o líder do prefeito José Sarto (PDT), vereador Iraguassu Filho (PDT), retirou de pauta outras sete mensagens da administração. Teês delas tratam de desafetações e só deverão retornar à pauta no próximo ano. As outras devem ser votadas nos próximos dias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a proximidade do recesso, a sessão, que começou de manhã, estendeu-se. A rejeição da proposta ocorreu após as 22 horas.

Seta indica o cruzamento onde fica o terreno que seria transferido para a iniciativa privada pela Prefeitura de Fortaleza. À esquerda, estádio Castelão. À direita, o rio Cocó Crédito: Reprodução/Google Maps A proposta No jargão técnico, o projeto de lei previa a desafetação — deixar de ser bem público — e autorizaria a alienação — a transferência da propriedade, mediante ressarcimento em dinheiro. O terreno, oriundo do Loteamento Esplanada do Castelão, tem 2.211,22 metros quadrados. O ressarcimento seria de R$ 201.862,27, saindo por R$ 91,29 o metro quadrado. Fica localizado entre o estádio Castelão e o rio Cocó. A proposta da Prefeitura salienta que as áreas públicas estão na posse de terceiros há pelo menos dez anos. O projeto dava ao atual ocupante, a Cosampa Projetos e Construções, direito de preferência na aquisição, sem licitação. A tramitação foi em regime de urgência. Praça na Praia do Futuro Outras três desafetações deverão ser pautadas só no ano que vem, conforme o líder, Iraguassu Filho. Uma delas, proposta no projeto de lei 452/2023, oriundo da mensagem 77/2023, refere-se a terreno de 5 mil metros quadrados onde deveria ser uma praça, na Praia do Futuro.

Play

Terreno da Prefeitura na Praia do Futuro, que deveria ser uma praça, e é disputado na Justiça. Município propõe alienação para encerrar contenda Crédito: Reprodução/Google Maps O terreno, entre a avenida Trajano de Medeiros e a rua Dr. Zelito Pamplona, Bairro Praia do Futuro I, é oriundo do Loteamento Praia Antônio Diogo e é alvo de disputa judicial. Foi movida ação de adjudicação compulsória, processo nº 0671597-38.2000.8.06.0001, com trânsito em julgado. Foi aberta matrícula do terreno, contra a qual o Município recorre, por conflitar com a matrícula original como praça. Conforme a Prefeitura, a alienação tem objetivo de encerrar a disputa. O valor de ressarcimento pela alienação, conforme o projeto de lei, deverá ser definido em laudo e não é informado na proposta.

Rua perto do Iguatemi Outra área pública que pode se tornar privada é a rua Arildes Guimarães, de um quarteirão no bairro Guararapes, a poucos metros da avenida Washington Soares, nas redondezas do Iguatemi. A área tem 2.105,68 metros quadrados, além de um largo com 132,26 metros quadrados e, pela proposta da Prefeitura, será cedida à Delta Negócios Imobiliários Ltda. Rua Arildes Guimarães, que a Prefeitura quer transferir à iniciativa privada Crédito: Reprodução/Google Maps Como contrapartida, deve haver a implantação do Parque Guararapes em áreas públicas que somam 31 mil metros quadrados. Além disso, o Município receberá um terreno particular de 512,53 metros quadrados, no qual foi implantada parte da rua Reverendo Bolivar Pinto Bandeira, entre a rua Dr. José Teles e a rua Gontran Giffoni.