Sarto: aliados que apoiaram título de cidadão para Bolsonaro votaram conforme a consciência

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou o voto de vereadores da base aliada terem votado a favor do título de cidadão do município para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Inclusive vice-líderes do prefeito votaram a favor. O PDT, partido do prefeito, se dividiu. Sarto disse que os parlamentares têm liberdade para se posicionar conforme o próprio pensamento e a preocupação dele são os projetos da administração.

“Não acompanho essa matéria. Os vices-líderes têm liberdade de pensar como quiserem. O que importa pra mim é que as matérias de governo, de projetos, sejam defendidas. Se a bancada não se reuniu para deliberar, então cada um delibera conforme a sua ideia e consciência”, afirmou o prefeito.

Na última terça-feira, 12, dois dos três vice-líderes do governo municipal na Câmara — PPCell (PSD) e Carlos Mesquita (PDT) — votaram e discursaram a favor do título de cidadão fortalezense ao ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). O líder Iraguassu Filho e o terceiro vice-líder, Didi Mangueira, foram contrários à medida.