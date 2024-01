Lula fala que ITA no Ceará é "dívida de gratidão" e celebra a educação do Estado

“É importante lembrar que nós vamos levar um braço do Instituto do ITA, de São José dos Campos, (...) para o Ceará e é uma dívida de gratidão ao Ceará”, apontou o presidente durante discurso na 4ª Conferência da Juventude , em Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quinta-feira, 15, que a criação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Ceará (ITA) é uma “dívida de gratidão” ao estado.

Ele ainda acrescentou que a construção da instituição é “porque em todo vestibular do ITA, 40% dos estudantes que vão pro ITA são estudante que fazem vestibular no Ceará”.

Neste ano, a lista preliminar para a segunda fase da prova da instituição foi composta por mais de 40% de estudantes de Fortaleza. A sede do ITA no Ceará será construída na antiga Base Aérea da capital do estado, com previsão para o começo das obras no próximo semestre.

“Então, o Ceará num é bom apenas de humorista, não. O Ceará é bom de educação”, completou o presidente. Na fala, ele abordava sobre os investimentos do governo na Educação.

Além do ITA, ele citou o novo curso de Matemática da Tecnologia e Inovação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que será inaugurado em 2024 com 100 vagas. A seleção será com base no desempenho dos estudantes nas olimpíadas de matemática, assim como na área de ciências exatas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).