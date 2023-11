Obra da sede do ITA no Ceará terá início no próximo semestre, diz Camilo

Na próxima semana, Governo Federal e Governo do Ceará devem assinar termo de cooperação técnica para as obras do campus do Instituto Tecnológico Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. Obras serão custeadas com recursos federais repassados ao Governo do Estado, que fará as intervenções na antiga Base Aérea, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Declaração foi feita na tarde desta segunda-feira, 6, na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), antes de reunião com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).