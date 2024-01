Tribunal rejeita denúncia contra Temer por peculato e lavagem

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, confirmou a rejeição da denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Michel Temer e mais onze investigados no bojo da Operação Descontaminação - braço da Lava Jato que chegou a prender o ex-chefe do Executivo em março de 2019. A peça atribuía a Temer supostos crimes de peculato, lavagem de capitais e evasão de divisas.

Em nota, o advogado Eduardo Carnelós, que defende Temer, disse que a decisão do TRF-1 'jogou a pá de cal sobre a ignomínia perpetrada contra o ex-presidente' pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro - a qual decretou a custódia cautelar do ex-chefe do Executivo em 2019. À época, o juízo era titularizado pelo juiz Marcelo Bretas.

Nos termos do voto do desembargador Ney Bello, relator, o colegiado negou um recurso do Ministério Público Federal que buscava reverter decisão de primeira instância que rejeitou a denúncoia. Os magistrados entenderam que a denúncia não descreve 'condutas caracterizadoras' dos delitos atribuídos aos acusados.