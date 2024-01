Deputado explode granadas em reunião da prefeitura na Ucrânia; veja vídeo

O homem foi identificado pela imprensa ucraniana como Serhii Batryn. Ele integra a mesma legenda do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

Um deputado da Ucrânia interrompeu a reunião de uma prefeitura do país e explodiu três granadas, deixando uma pessoa morta e 26 feridas, conforme a Polícia Nacional da Ucrânia. O ato ocorreu na cidade de Transcarpátia, na região de Zakarpattia, e foi captado por câmeras de segurança da prefeitura, que gravavam a reunião.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o parlamentar entra na sala enquanto um debate era mantido. Ele fica parado em frente à porta da sala e começa a falar também, sem que os presentes no local prestem atenção. O político então retira a tampa de uma das bombas e a lança no chão, e repete a ação com pelo menos outras duas granadas.