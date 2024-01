Bolsonaristas reagem após Lula comemorar ter Dino, "um ministro comunista", no STF

Em decisão unânime, TSE cassa mandato do deputado Deltan Dallagnol Crédito: Zeca Ribeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pontuou, nesta quinta-feira, 14, que, pela primeira vez, um "comunista" irá assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A fala, que faz menção ao ministro Flávio Dino, serviu como estopim para que bolsonaristas disparassem críticas ao petista e à gestão. Deltan Dallagnol O ex-deputado federal, Deltan Dallagnol (Novo) se pronunciou acerca da fala do presidente. Em sua conta oficial do X, antigo Twitter, Deltan escreveu: “Já disse ontem, digo hoje novamente: Deus tenha piedade do Brasil”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja

Lula: “Pela primeira vez, conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista”



Já disse ontem, digo hoje novamente: Deus tenha piedade do Brasil https://t.co/nmvjYDNsBd — Deltan Dallagnol (@deltanmd) December 15, 2023 Bia Kicis Além dele, a deputada federal Bia Kicis (PL) desaprovou a conduta de Lula, afirmando que “comunismo e democracia são como água e óleo. Não se misturam, não coexistem”. “Lula declara estar felizão por ter colocado um comunista no STF. Mas pra muita gente, quem chama Dino e Lula de comunista é extremista”, escreveu na rede social. Comunismo e democracia são como água e óleo. Não se misturam, não coexistem. Lula declara estar felizão por ter colocado um comunista no STF. Mas pra muita gente, quem chama Dino e Lula de comunista é extremista. pic.twitter.com/AslkCy2FIP — Bia Kicis (@Biakicis) December 15, 2023 Gil Diniz O deputado paulista Gil Diniz (PL) criticou o fato da sabatina de Dino no Senado ter sido aprovada e questionou: “Quantos senadores do PSD votaram no comunista Flávio Dino? Inadmissível alimentar essa estrutura partidária”, publicou em sua conta do X. Quantos Senadores do PSD votaram no Comunista Flávio Dino? Inadmissível alimentar essa estrutura partidária! https://t.co/BM2hVdczWR

Play

Nikolas Ferreira — Gil Diniz (@carteiroreaca) December 15, 2023 O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) utilizou a rede social para alfinetar o influencer digital Felipe Neto, que havia defendido acusações de que Lula era “comunista” durante a campanha eleitoral do petista. Na publicação, o parlamentar fez referência à fala de Lula sobre Dino. “Quando se sentir um idiota, lembre-se que o Felipe Neto dedicou seus vídeos na campanha pra desmentir que Lula era comunista. Além de agora dizer que é comunista com orgulho, Lula também comemorou a ida de um comunista pro STF hoje”, escreveu. Quando se sentir um idiota, lembre-se que o Felipe Neto dedicou seus vídeos na campanha pra desmentir que Lula era comunista. Além de agora dizer que é comunista com orgulho, Lula também comemorou a ida de um comunista pro STF hoje. pic.twitter.com/1DLRmzcHBn