Implantação de campus do ITA no Ceará é aprovada

Um relatório técnico, que avaliou estruturas físicas da antiga Base Aérea de Fortaleza, aprovou a instalação de um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Confirmação se deu durante visita do governador Elmano de Freitas (PT) à sede do ITA em São Paulo. Com a aprovação, o relatório segue agora para o presidente Lula (PT) para os encaminhamentos necessários.